Томичка во второй раз стала абсолютной чемпионкой России по кинологическому троеборью

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2021 // Фото: depms.ru

Томичка Анна Скопинова с бельгийской овчаркой Vyatkin’s Robbie стала лучшей на Кубке России по кинологическому троеборью IGP, который проходил в Московской области, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Состязания включали в себя следовую работу, послушание и защитную службу. В соревнованиях приняли участие более 50 сильнейших спортсменов страны. Томичка своим питомцем сумела обойти всех и стала абсолютной чемпионкой России по IGP.

Напомним, что в мае 2021 года Анна Скопинова заняла первое место на чемпионате России по кинологическому спорту IGP.

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