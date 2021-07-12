18+
18+

Томичка во второй раз стала абсолютной чемпионкой России по кинологическому троеборью

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, троеборье кинологи победа спорт томские спортсмены выиграли проиграли соревнования чемпионат Томичка во второй раз стала абсолютной чемпионкой России по кинологическому троеборью

Томичка Анна Скопинова с бельгийской овчаркой Vyatkin’s Robbie стала лучшей на Кубке России по кинологическому троеборью IGP, который проходил в Московской области, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Состязания включали в себя следовую работу, послушание и защитную службу. В соревнованиях приняли участие более 50 сильнейших спортсменов страны. Томичка своим питомцем сумела обойти всех и стала абсолютной чемпионкой России по IGP.

Напомним, что в мае 2021 года Анна Скопинова заняла первое место на чемпионате России по кинологическому спорту IGP.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Книга «Городское путешествие. Томск» поступила в библиотеки города

30 июня 2021
Томские новости

Пес Акбар помог полицейским пресечь сбыт наркотиков в Томске

18 июня 2021
Томские новости

Кубок по Dota2 и автомобильный фестиваль пройдут в Томске в День молодежи

25 июня 2021
Томские новости

В Томске собирают деньги на загон для лося Якоба

23 июня 2021
Томские новости

Известный айтишник с помощью работ томского художника «оживил» героев советских мультфильмов

30 июня 2021
Томские новости

Рост цен на жилье в Томской области не связан с картельным сговором — УФАС

28 июня 2021
Томские новости

Строгановская библиотека и автограф Гоголя: премьер-министр посетил Музей книги Научки ТГУ

6 июля 2021
Томские новости

В Томске откроется еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19

16 июня 2021
Томские новости

В Томске откроются еще два пункта вакцинации от COVID-19

1 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle