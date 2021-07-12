Снижение численности шелкопряда фиксируют в Томской области, снимают карантин с лесничеств

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2021 // Фото: rsn.tomsk.ru

Управление Россельхознадзора по Томской области упразднило карантинную фитосанитарную зону по сибирскому шелкопряду в Кривошеинском лесничестве на 68 тыс. га, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Основанием упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установленной в 2017 году после вспышки сибирского шелкопряда, послужило отсутствие сибирского шелкопряда в очаге более трех лет и принятых карантинных фитосанитарных мероприятий пользователем данной территории», — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь начальник отдела государственного фитосанитарного надзора томского управления Россельхознадзора Владислав Азаренко уточнил «Интерфаксу», что ранее упразднили две карантинные зоны по шелкопряду: у села Лучаново и в Кривошеинском районе.

«Численность шелкопряда идет на убыль за счет эффективной обработки лесов, а также из-за погодных условий: зима была холодной, весной вредителя заливало водой при таянии снега, а затем были заморозки», — сказал Азаренко.

Он добавил, что в настоящее время в Томской области остается 12 карантинных зон по шелкопряду на общей площади 179 тыс. га, сейчас идет их обследование.

Как сообщалось, в 2017 году в Сибири шелкопрядом было поражено не менее 1,3 млн га лесов. Причинами резкого увеличения популяции вредителя стали теплые зима, весна, лето и начало осени. Режим ЧС вводился в Иркутской и Томской областях. Томская область в 2017 году получила 357,5 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с вредителем. Еще 100 млн рублей — софинансирование региона.

В 2018 году Томская область продолжила борьбу с вредителем, получив на эти цели 80 млн рублей из федерального бюджета и выделив 70 млн рублей из регионального.

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