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Стрежевчанка хотела продать гараж, но вместо этого лишилась 250 тыс. рублей

Криминал, Томские новости, гараж мошенники арестовали деньги пропали средства происшествия криминал Стрежевчанка хотела продать гараж, но вместо этого лишилась 250 тыс. рублей

Жительница Стрежевого стала жертвой мошенников, которые намеревались "купить" у нее гараж, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

51-летняя женщина разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже гаража. Через некоторое время ей позвонил потенциальный покупатель. Он сообщил, что готов приобрести гараж и перевести предоплату в 100 тыс. рублей. Но для этого женщине необходимо сходить к банкомату и провести с его помощью ряд операций.

В итоге потерпевшая сделала все, о чем просил "покупатель" и лишилась более 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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