Стрежевчанка хотела продать гараж, но вместо этого лишилась 250 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Жительница Стрежевого стала жертвой мошенников, которые намеревались "купить" у нее гараж, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

51-летняя женщина разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже гаража. Через некоторое время ей позвонил потенциальный покупатель. Он сообщил, что готов приобрести гараж и перевести предоплату в 100 тыс. рублей. Но для этого женщине необходимо сходить к банкомату и провести с его помощью ряд операций.

В итоге потерпевшая сделала все, о чем просил "покупатель" и лишилась более 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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