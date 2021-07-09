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Томичей приглашают на лекцию о цифровом этике

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В понедельник, 16 июля, Высшая школа журналистики Томского госуниверситета проведет лекцию на свежем воздухе о новом цифровом этикете «Только не голосовое».

Мероприятия пройдет в рамках профориентационных мероприятий ТГУ для абитуриентов, но прийти могут все желающие.

Преподаватель кафедры «Новые медиа, фотожурналистика и медиадизайн» Максим Ваганов разберет основные правила общения в социальных сетях и электронных письмах, расскажет почему нормы подвижны и как за ними «успевать». После встречи команда ВШЖ ТГУ презентует образовательные возможности Школы и ответит на вопросы абитуриентов.

Лекция пройдет в 16:00 на заднем дворике Научной библиотеки ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а.

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