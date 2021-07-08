В Томске до августа закроют остановку «Краеведческий музей»
В Томске вводится временный запрет остановки общественного транспорта «Краеведческий музей» на нечетной стороне пр. Фрунзе, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение связано с работами по капитальному ремонту участка тепломагистрали №2Н. В связи с их проведением общественный транспорт не будет останавливаться на остановке «Краеведческий музей» на нечетной стороне пр.Фрун
Томичей предупреждают о временном запрете остановки общественного транспорта «Краеведческий музей» у протезно-ортопедического предприятия. Посадка и высадка пассажиров в это время будут производиться на остановках «Главпочтамт», «Площадь Ново-Соборная» и «Улица Гоголя».
Как уточняют в пресс-службе мэрии, энергетики уже демонтировали остановочный павильон и продолжают работу по капитальному ремонту темпломагистрали № 2Н.
Предполагается, что остановку вновь откроют 2 августа.
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