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50 безработных жителей Томской области открыли свое дело при поддержке службы занятости

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Благодаря господдержке стартапов новые виды бизнеса появились в Томске, Северске, Колпашеве, селах Зырянское, Каргасок, Кривошеино, Первомайское и Парабель.

Претенденты на господдержку ранее потеряли работу и стояли на учете в центрах занятости. Они успешно защитили свои проекты перед экспертами, получили по 100 тысяч рублей на их реализацию и сегодня осуществляют предпринимательскую деятельность.

В Томске открылись салон дизайна, пошива одежды и аксессуаров для животных Happy animals и сервис хорошего настроения «Усатый нянь». В Парабели действуют турбаза по направлению «Экологический туризм», мастерская по созданию деревянных изделий, а также фотостудия и швейная мануфактура. В Первомайском районе открыта столярная мастерская, предприниматель уже продает свою продукцию по всей Томской области.

Специалисты центров занятости предлагают пакетные решения для начинающих предпринимателей: профдиагностическое тестирование на выявление предпринимательских способностей, содействие в разработке и экспертизе бизнес-планов, получение организационно-консультационных услуг по налоговому и юридическому сопровождению.

Экспертная комиссия при центрах занятости, куда входят органы власти, действующие предприниматели и др., сопровождает стартапы от идеи до реализации проекта. Спустя три месяца эксперты посещают предпринимателей, чтобы оценить дееспособность бизнеса и, в случае возможных рисков, предлагают пути решения.

Финансовую помощь могут получить лица, достигшие 18 лет, при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Важно, чтобы до регистрации ИП гражданин был признан безработным.

Каждый вторник с 10:00 до 11:00 в кадровом центре «Работа России» специалисты проводят консультации по грантовой поддержке стартующего бизнеса.

Записаться на консультацию можно в центрах занятости по месту проживания или через планинг.

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