Томские вузы сохранили позиции в Национальном рейтинге университетов

Томский Обзор / Фото: 8 июля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Томский государственный университет и Томский политех сохранили свои места в топ-10 Национального рейтинга российских вузов, опубликованного «Интерфаксом».

Лидером первой десятки обновленного рейтинга остались Московский госуниверситет (МГУ), Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ) и Московский физико-технический институт (МФТИ). Однако на четвертом месте произошли изменения. Занимавшая его раньше Высшая школа экономики (ВШЭ) уступила Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету.

В свою очередь ТГУ по-прежнему занимает 7 место, набрав 745 баллов. Чуть меньше он набрал в рейтинге исследовательской работы — 679 против 694.

ТПУ делит 8 строчку рейтинга с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» — учебные заведения набрали 736 баллов.

Другие томские вузы изменили свои позиции в рейтинге. Так Сибирский государственный медицинский университет поднялся с 56 на 53 место, ТУСУР занял 44 строчку (было 43-45), ТГПУ — 72 (было 62-63), при этом вуз сохранил второе место среди педагогических, уступил только РГПУ им. Герцена. ТГАСУ занимает 94 место (было 93-94).

Всего в рамках проекта НРУ проведена оценка деятельности 341 университета России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 21 университет, участвовавших в Проекте 5-100. Кроме того, оценена деятельность 11 негосударственных университетов.

Национальный рейтинг университетов — результат ежегодного масштабного исследования российских вузов, который ведется «Интерфаксом» с 2010 года. Деятельность университетов оценивается по шести параметрам: образование, исследования, социализация, интернационализация, инновации и бренд. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих официальных сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН.

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