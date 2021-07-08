Томичей приглашают отметить День модерна в «Профессорской квартире»

8 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: музей «Профессорская квартира»

В субботу, 10 июля, в частном музее «Профессорская квартира» пройдет День модерна. Событие приурочено к 145-летнему юбилею архитектора Викентия Оржешко, который спроектировал здание на ул. Кузнецова, 30.

«Модерн охватывает всё: и конструкцию здания, и его декор, и функциональное назначение. Для этого стиля, условно говоря, важно сделать красивым и сам дворец, и каждый гвоздь в этом дворце, — рассказывает экскурсовод Екатерина Кирсанова. — Поэтому мы решили показать и внешнее, и внутреннее, разбив мероприятие на две части».

День модерна начнётся в «Профессорской квартире» лекцией историка Дины Козловой о принципах стиля на примере экспонатов музея. Среди них есть, например, четырёхтомное собрание сочинений Оскара Уайльда 1912 года выпуска и альбом для открыток того же исторического периода. Кроме того, представление о модерне даст и само здание — дом построен именно в этом стиле.

После лекции гостей музея приглашают на экскурсию по окрестностям «Профессорской квартиры» — историческому району Верхняя Елань. Экскурсовод расскажет об архитектуре особняка Крячкова (Кирова, 7), дома Акулова (Кузнецова, 26), «дома со шпилем» (Кузнецова, 17) и других зданий.

Мероприятие начнётся 10 июля в 17:00 на Кузнецова, 30, продолжительность каждой части — час. Стоимость — 600 рублей. Необходима предварительная запись. Записаться можно по телефону +7 906 957-47-87, а также написав сообщение в Instagram.

Викентий Оржешко родился в 1876 году в Томске, затем учился в петербуржском Высшем художественном училище Императорской Академии художеств на архитектурном отделении. Вернувшись на родину, преподавал в Технологическом институте и занимался частной практикой.

По его проектам было построено множество томских зданий, среди которых особняк на Белинского, 23, доходный дом на Кузнецова, 30 (там и располагается «Профессорская квартира») и, предположительно, «Дом с драконами» на Красноармейской, 68. Тем ценнее наследие архитектора, что томский этап карьеры Викентия Флорентиновича продлился всего 12 лет: в 1914 году Оржешко покинул город, и дальнейшие сведения о его судьбе обрывочны.

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