В Томске ремонтируют здание лицея им.Рукавишникова

Томский Обзор / Фото: 8 июля 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске в здании лицея №8 по пр. Кирова, 12 ведется ремонт аварийных участков здания. Подрядчик — «Томскремстройпроект», проводит работы в рамках мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, а сумма муниципального контракта составляет 3 млн 153 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Капитальный ремонт лицея им. Рукавишникова производится по решению суда, признавшего здание образовательного учреждения аварийным. В 2021 году строители выполнили капремонт помещения спортивного зала, в июне приступили к ремонту аварийных участков. Предполагается, что основной этап капитального ремонта лицея начнется после завершения процедуры госэкспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности стоимости работ и проведения конкурсных процедур по отбору подрядной организации.

В здании уже произведен полный демонтаж железобетонного перекрытия лицейской мастерской, на 70% выполнен демонтаж аварийной части подвальных перекрытий, завершается монтаж металлических балок, ведется устройство кирпичной кладки парапетов. Капремонт аварийных участков выполнен на 35%.

В сообщении отмечается, что ориентировочный срок начала работ основного этапа — сентябрь–октябрь 2021 года.

Основание здания средней школы №8 по пр. Кирова, 12 состоялось в апреле 1936 года. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь. При этом учебный процесс здесь не прекращался, а учащиеся помогали врачам и раненым. После 1954 года школа перестает быть мужской. В 1983 году здание образовательного учреждения поставили на капремонт. Следующий провели в 2001 году. В 2011 году школу переименовали в лицей. В августе 2019 здание опечатали из-за его аварийного состояния.

В школе № 8 учились известные томичи: выдающийся композитор с мировым именем Эдисон Денисов, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Николай Рукавишников, четырёхкратный Олимпийский чемпион Сергей Белов и другие.

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