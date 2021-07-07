Томские спортсмены взяли два «серебра» во второй день Чемпионата мира по плаванию в ластах

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2021 // Фото: depms.ru

Томские подводники стали обладателями двух серебряных медалей во второй день Чемпионата мира. Награды достались воспитанникам учебно-спортивного центра водных видом имени Виктора Шевелева Алене Паршиной и Егору Качмашеву, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Алена Паршина стала второй в плавании на 100 метров, уступив шесть сотых спортсменке из Китая, победившей на дистанции. Елена Лопатина из Ярославля заняла третье место.

Егор Качмашев стал серебряным призером в плавании в ластах на 200 метров. Победа досталась спортсмену из Венгрии Адаму Букору. В этой же дисциплине второе золото чемпионата мира выиграла Екатерина Михайлушкина из Ярославской области. Мария Патласова из Новосибирской области финишировала второй.

«Золото» для своей страны принес грек Кристос Калайдзопулос. Он победил в дисциплине «Плавание в классических ластах 200 метров». У женщин в этом виде программы чемпионкой мира стала Кристина Варга из Венгрии, Яна Мартынова из Санкт-Петербурга завоевала бронзовую медаль.

Победителями марафонских заплывов на 1500 метров у мужчин и женщин стали подводники из Турции и Германии. Яков Стрюков из Бийска (Алтайский край) завоевал бронзу.

В смешанной эстафете 4×100 метров (плавание в ластах) установила новый мировой рекорд и победила сборная Венгрии, команда RUF заняла второе место.

Напомним, Чемпионат мира по плаванию в ластах стартовал в Томске 4 июля. В нем принимают участие более 400 пловцов из 30 стран. Состязания будут проходит до 13 июля.

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