Digital-агентство ONLINE-MEDIA запустило интернет-магазин для продажи дверей

8 июля 2021 / На правах рекламы

Фабрика Дверей — известный томский бренд, который работает в 52-х городах России. Больше 120 торговых точек с успехом используют франшизу офлайн, но продажи онлайн шли сложно. Каждый магазин пытался торговать дверями с собственных сайтов. Интернет-странички были технически устаревшими, редко обновлялись, дублировали друг друга и медленно загружались. В год пандемии для компании особенно остро встал вопрос о расширении онлайн продаж дверей. Решило задачу томское digital-агентство ONLINE-MEDIA.

Команда ОNLINE-MEDIA начала с автоматизации внутренних бизнес-процессов в компании. Эффективный CRM позволил начать разработку интернет-магазина на платформе adxCMS. Эта платформа — ноу-хау ОNLINE-MEDIA. Она позволяет быстро и недорого создавать сложные многостраничные сайты с высокой скоростью загрузки. Они уже оптимизированы под поисковые системы, могут содержать встроенные каталоги, медиа-странички, фото, видео, конструкторы форм, магазины и другие полезные функции, которые позволяют увеличивать продажи.

Разработка интернет-магазина шла около года. Менеджер проекта Александр Листопад признается, что самым трудным было «собрать всё под одним капотом»: оптимизировать под SEO-требования внушительный каталог дверей федеральной торговой сети и настроить фильтры поиска по цене, популярности, производителю и другим параметрам.

Цель любого интернет-магазина продавать больше. Значит, нужно экономить время покупателя и показать ему нужный результат за минимальное количество кликов, — говорит Александр. — Мы с этой задачей справились и по данным Google PageSpeed Insights у интернет-магазина Фабрики Дверей скорость загрузки одна из лучших среди российских онлайн площадок.

Количество лидов в интернет-магазине с момента запуска и на сегодняшний день выросло на 516%!

Преимущества платформы adxCMS еще и в том, что в сайт встроена техническая оптимизация SEO, он сразу отображается на всех устройствах и в операционных системах iOS и Android примерно одинаково. Это экономит до 50% времени при запуске интернет-магазина. При этом, в отличие от доступных конструкторов, сайты от Онлайн-Медиа сразу становятся собственностью заказчика и никаких сборов за обновление платить не нужно.

Самое главное: интернет-магазин Фабрики Дверей уже работает, а в него можно встроить дополнительные модули. Скоро, например, появится возможность онлайн-оплаты товара. Зайдите и убедитесь сами: фабрикадверей.рф

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