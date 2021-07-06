Премьер-министр встретился со студентами-стартаперами на форуме U-NOVUS

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 6 июля, во время рабочего визита в Томск премьер-министр Михаил Мишустин посетил круглый стол, проходивший в рамках форума молодых ученых U-NOVUS. Вместе с министром высшего образования и науки РФ Валерием Фальковым, губернатором Сергеем Жвачкиным и ректором Томского госуниверситета Эдуардом Галажинским он пообщался со студентами и ответил на их вопросы.

В начале заседания, на котором присутствовали студенты всех томских вузов, глава правительства подтвердил, что в Томске будет построен межвузовский кампус мирового уровня.

«Это очень красивый, современный проект с заявкой на лидерство. Это будет целая экосистема, где вы все сможете жить, воплощать идеи. Очень важно развивать то научное наследие, которое складывалось в Томске много лет, о чем мы подробно со всеми говорили. Важно готовить высококвалифицированных специалистов, которые будут востребованы во всей России», — отметил Михаил Мишустин.

Оценивая форум U-NOVUS премьер-заявил, что это место, где появляется возможность реализовать потенциал тройной спирали — взаимодействия бизнеса, университетов и государства. Благодаря этому можно отработать и реализовать самые смелые решения в различных сферах, от умного города и точного земледелия, до банкинга и экопроектов.

Глава правительства похвалил студентов, защитивших свои дипломные проекты как стартапы, отметил, что технологическое предпринимательство — это особенный вид бизнеса.

«Оно как экстремальный вид спорта. Вы знаете о рисках уже на старте, и все равно на них идете, чтобы реализовать свой проект. Видите рыночный шанс, верите в него, ищете инвестиции, поддержку, вовлекаете в разработку таких же смелых людей как вы, инженеров, исследователей и вместе работаете на результат», — обратился к собравшимся Михаил Мишустин.

Он также отметил, что правительство работает над формированием единой экосистемы студенческого технологического предпринимательства. Эта работа нацелена на то, чтобы молодые специалисты уже сейчас имели возможность внедрять свои разработки в реальные бизнес-проекты.

«В первую очередь, национальный проект „Наука и университеты“ будет дополнен соответствующей инициативой — платформой университетского технологического предпринимательства. Программа „Стартап как диплом“ будет запускаться и в других регионах, это очень хороший продукт», — добавил Михаил Мишустин.

Студенты воспользовались возможностью и обратились к премьер-министру с интересующими их вопросам. Большинство касалось развития и масштабирования их стартапов — от образовательных до технологических, связанных с разработкой сложных IT-продуктов, и работы с госкорпорациями.

«Мы совершенствуем свои подходы, чтобы поддерживать различного вида проекты, связанные с образованием. И, конечно же, инженерных школ. Вообще, российская инженерная школа всегда славилась, и сегодня именно инженерные школы будут являться фокусом правительства для того, чтобы их поддержать, — отметил Михаил Мишустин. — Предусмотрено порядка 36 млрд рублей на 4 года на развитие таких проектов. Это 30 инженерных школ, мы хотим поднимать их до мирового уровня. Будет создано около 100 экспериментальных лабораторий, чтобы ребята там могли продолжать работать. Конечно же, поддержка технологиями — это одно из направлений нашей работы в национальном проекте».

«Я абсолютно уверен, что те таланты, которые есть в России, которые придумывают новые технологии, новые материалы, инновационные проекты, их абсолютно точно можно привести к успеху, если будет соответствующая инфраструктура и возможность реализовать свои проекты, в том числе, для крупных государственных компаний», — отметил Михаил Мишустин.

Фото: Владимир Дударев

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