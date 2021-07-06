Компания «Сибагро» приняла участие в студенческом форуме «Я – профессионал»

6 июля 2021 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

Компания «Сибагро» стала партнером Томского государственного университета в проведении летнего образовательного форума для участников ежегодной олимпиады «Я – профессионал». В его рамках 150 студентов из 72 вузов России представляли свои проекты по кейсам крупных компаний, а также знакомились с прикладными и фундаментальными научными исследованиями в геологии, психологии, биотехнологии и экологии. Представители компании «Сибагро» вошли в состав экспертной комиссии форума, а также курировали 2 направления - психологию и экологию.

- Наша компания заинтересована в молодых активных специалистах разных направлений, поэтому решили не просто поддержать данное событие, но и активно в нем поучаствовать, - говорит руководитель корпоративного центра обучения Руслана Савченкова. – Мы предложили ребятам несколько кейсов по экологическому направлению, которое активно развиваем, и развитию HR-бренда. Было интересно наблюдать за работой будущих профессионалов, их вовлеченностью, оценивать новые решения.

По окончанию четырех дней, заполненных лекциями и решениями задач, экспертная комиссия определила и наградила победителей. «Сибагро» выделила шестерых студентов, отличившимся своими решениями – им вручили сертификаты на дополнительное образование, а также пригласили на стажировку.

«Сибагро» много лет сотрудничает с томскими вузами, в том числе и с ТГУ. Так, например, компания уже 3 года поддерживает образовательную программу «Бизнес и менеджмент», осуществляемую вузом совместно с Университетом Лондона. Студенты, обучающиеся по ней, получают дипломы сразу двух учебных заведений и после завершения учебы устраиваются на работу в компанию.

Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

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