Мишустин поручил Минцифры проработать с производителями и потребителями микроэлектроники единые подходы к совместимости

6 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

Российским производителям компонентов микроэлектроники и потребителям такой продукции в рамках отраслевой программы господдержки следует вместе с властями разработать единые технологические требования совместимости для новых разработок, заявил премьер Михаил Мишустин.

«Надо обязательно нам вместе проработать технологические требования для производства микроэлектроники, которые сегодня закладываются в государственную программу», — цитирует Мишустина агентство «Интерфакс-Сибирь».

По его словам, в рамках госпрограммы поддержки отрасли микроэлектроники в следующем году предполагается выделить порядка 100 млрд рублей.

«Важно очень собрать с отраслей, которые потребляют продукцию микроэлектроники, чтобы быть совместимыми с российскими вариантами производства, требования к новым разработкам. Я попрошу Минцифры прямо конкретно с вами связаться по этому поводу. Это очень важно — импортозамещение в полном объеме, насколько это возможно, в ближайшее время», — заявил Мишустин в ходе осмотра стендов с продукцией резидентов ОЭЗ «Томск».

По результатам осмотра экспозиции премьер отметил важность сотрудничества резидентов ОЭЗ «Томск» с Томским госуниверситетом.

Мишустин напомнил, что ОЭЗ в Томске является первой среди технико-внедренческих зон в России, упомянув, что в 2007 году встречался со студентами и предпринимателями, которые хотели стать ее резидентами. В 2006–2008 годах Мишустин возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.

«Очень важно, что сегодня ОЭЗ продолжает развиваться, примерно около 14,5 млрд рублей сюда вложило государство, 22 млрд рублей — это инвестиции резидентов этой ОЭЗ, с оборотом уже более 26 миллиардов рублей», — сказал премьер.

Глава кабмина подчеркнул, что продукция резидентов достаточно сложная — это и дизайн-центры, и продукция микроэлектроники, всех видов применения.

«Я хочу только пожелать вам удачи и сотрудничества с Томским государственным университетом и другими вузами, которые здесь сосредоточены и помогают вам как и студентами, так и новыми кадрами. Взаимный обмен — это очень важное направление», — добавил премьер-министр.

Он также рассказал, что посетит во вторник кластер вузов Томска и анонсировал «очень хорошие новости». «Я позже о них скажу», — добавил Мишустин.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» создана в 2006 году. Резидентами ОЭЗ являются 40 компаний из высокотехнологичных сфер: нанотехнологии и новые материалы, биотехнологии и медицина, информационные технологии и электроника, ресурсосберегающие технологии.

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