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Сегодня в Томске работает премьер-министр России Михаил Мишустин

Томские новости, Мишустин визит экономика правительство премьер-министр Сегодня в Томске работает премьер-министр России Михаил Мишустин

Сегодня, 6 июля, Томск посетил премьер-министра России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках рабочей поездки глава правительства посетит особую экономическую зону технико-внедренческого типа, строящийся корпус Светленского лицея и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Кроме того, Михаил Мишустин встретится со студентами-предпринимателями на площадке форума молодых ученых U-NOVUS и губернатором Сергеем Жвачкиным.

Помимо премьер-министра в мероприятиях рабочей поездки принимают участие министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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