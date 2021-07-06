Сегодня в Томске работает премьер-министр России Михаил Мишустин
6 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Википедия
Сегодня, 6 июля, Томск посетил премьер-министра России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В рамках рабочей поездки глава правительства посетит особую экономическую зону технико-внедренческого типа, строящийся корпус Светленского лицея и Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Кроме того, Михаил Мишустин встретится со студентами-предпринимателями на площадке форума молодых ученых U-NOVUS и губернатором Сергеем Жвачкиным.
Помимо премьер-министра в мероприятиях рабочей поездки принимают участие министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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