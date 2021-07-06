«Томское пиво» не видит рисков для своей деятельности из-за уголовного преследования основного акционера

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2021 // Фото: Владимир Дударев

ОАО «Томское пиво» не считает уголовное преследование бенефициара компании, мэра Томска Ивана Кляйна фактором риска, который может повлиять на деятельность компании, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на годовой отчета акционерного общества.

Так, среди факторов риска «Томское пиво» видит рост цен на сырье и оборудование, усиление конкуренции за счет увеличения доли несоложеных материалов, внедрение маркировки, ускорение инфляции, рост налоговой нагрузки, а также экономический кризис в России.

Для минимизации данных рисков компания создает максимально возможные запасы сырья, фиксирует цены на них в рублях, проводит диверсификацию поставщиков, привлекает компании для утилизации вторсырья. Кроме того, томский пивзавод запланировал расходы на внедрение маркировки на всех производственных линиях в 2022 году.

В 2020 году «Томское пиво» произвело 14,5 тыс. дал пива, что на 0,7% меньше, чем в 2019 году. Производство безалкогольных напитков выросло на 5,7% — до 4,95 тыс. дал. В планах компании в 2021 году сохранить объемы производства на уровне предыдущего года.

Предприятие, оценивая последствия пандемии для пивоваренной отрасли, отмечает, что основной канал продажи пива от региональных пивоварен сместился на магазины разливных напитков, в то время как крупные транснациональные производители заняли сегмент в продуктовом ритейле.

Основной объем продукции по-прежнему реализуется в регионах Сибири. Как следует из отчета, география экспортных поставок в 2020 году ограничилась Казахстаном и Китаем, в то время как в 2019 году пивзавод поставлял продукцию и в Монголию.

Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво») выпускает пиво и безалкогольную продукцию. По данным компании, семье мэра Томска Ивана Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе И.Кляйну — 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Г.Кляйн — 9,83%; еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.

Как сообщалось, в конце 2020 года в отношении И.Кляйна было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий. В январе 2021 года следователи возбудили против мэра Томска еще одно дело по обвинению в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединены в одно производство.

Иван Кляйн с ноября 2020 года по март 2021 года находился под арестом в СИЗО. Позже он был переведен под домашний арест.

В отношении Галины Кляйн также было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, она ударила одного из сотрудников правоохранительных органов во время обысков в квартире мужа в ноябре 2020 года.

В настоящее время оба уголовных дела переданы в суд.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: