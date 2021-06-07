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Водитель грузовика врезался в столб в Томске

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Сегодня, 5 июля, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.55 на ул. Большой Подгорной, 203. По предварительным данным, водитель Isuzu совершил наезд на препятствие. В результате мужчину доставили в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются. Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (38-22) 79-53-27.

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