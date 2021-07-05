«Ростелеком» построил базовую станцию сотовой связи в малочисленном поселке Томской области

5 июля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» завершила строительство базовой станции сотовой связи в поселке Узень Первомайского района Томской области. В населенном пункте проживает чуть более 200 человек, которые теперь могут пользоваться мобильной связью на базе цифровой технологии формата GSM. Ранее у жителей такой возможности не было. Для доставки сигнала используются оптические линии «Ростелекома».

«“Ростелеком” совместно с администрацией Томской области развивает инфраструктуру телекоммуникаций до удаленных населенных пунктов: строит базовые станции и волоконно-оптические линии связи, чтобы людям, живущим в сельской местности, было доступно больше современных цифровых услуг. У них появился доступ к мобильному интернету, который позволяет общаться с друзьями и близкими в социальных сетях, в мессенджерах и по видеосвязи, а также получать необходимые услуги через портал госуслуг. Благодаря устойчивой связи предприятия и организации, также смогут улучшить свою работу», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

С 2017 года компания «Ростелеком» установила 14 базовых станций сотовой связи формата GSM в районах Томской области: Александровском, Тегульдетском, Верхнекетском, Колпашевском, Каргасокском, Кривошеинском, Первомайском, Томском. Работы выполнялись с использованием механизмов государственно-частного партнерства и инфраструктуры компании. Благодаря этому мобильная связь стала доступной в малых и отдаленных населенных пунктах.

Оператор предлагает для предпринимателей и организаций возможность выбора: подключить как отдельно услугу мобильной связи, так и в составе пакетов услуг. Для корпоративных клиентов в пакеты включена мобильная связь по выгодным тарифам и интернет, а также интерактивное телевидение, виртуальная АТС, Wi-Fi, видеонаблюдение.

Для жителей доступны пакетные тарифные планы на мобильную связь, которые включают в себя интернет и интерактивное телевидение. Подключить можно до пяти мобильных номеров для удобного общения внутри семьи, а также выбрать способ оплаты: ежемесячную абонентскую плату или по факту полученных услуг.

Получить более подробную информацию можно по единому бесплатному номеру «Ростелекома» 8 800 1000 800 или на сайте компании.

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