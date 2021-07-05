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Талисмана проходящего в Томске чемпионата по плаванию в ластах назвали Сибирячком

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Оргкомитет Чемпионата мира по плаванию в ластах выбрал имя для талисмана соревнований — сибирского осетра. Его назвали Сибирячок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего на конкурс прислали более 250 вариантов имени талисмана. Среди них Осётр Петр, Ушай, Кастрюша, Стерлядка Наташка. Вариант Сибирячок предложили сразу три человека. Первым оказался Олег Лапшин, приславший заявку на конкурс 17 июня. Победитель получит билеты на все старты чемпионата.

Церемония торжественного открытия соревнований прошла накануне, 4 июля, в 17.30 в Губернаторском квартале Томска.

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