Иммунитет к COVID-19 сформировано у 76% сотрудников «Томскнефтехима»

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2021 // Фото: sibur.ru

На «Томскнефтехиме» у 76% сотрудников есть антитела к COVID-19. Тем не менее, на томских предприятиях СИБУРа сохраняется обязательный масочный режим, а также необходимость соблюдения социальной дистанции при личном взаимодействии и другие меры по профилактике инфицирования COVID-19.

Как сообщает пресс-служба предприятия, коллективный иммунитет на «Томскнефтехиме» сложился из людей, переболевших COVID-19, в том числе, бессимптомно, а также провакцинированных сотрудников. Перед началом массовой вакцинации от COVID-19 в Томске все работники «Томскнефтехима» прошли тестирование на антитела. СИБУР как ответственный работодатель способствует тому, чтобы дать сотрудникам максимальную информацию для принятия обдуманного и взвешенного решения, а также предоставить им возможность вакцинироваться.

— Тестирование всех сотрудников предприятия на антитела позволило собрать информацию о доле коллективного иммунитета. Желающие поставить прививку есть. И наша ключевая задача организационно помочь им. Я благодарю Департамент здравоохранения Томской области, а также городскую поликлинику №4 за помощь в организации эффективной кампании по вакцинации. Сотрудникам предприятия, проявивших заботу о собственном здоровье и здоровье коллег — отдельное спасибо. Несмотря на достигнутые результаты, на предприятии продолжает действовать комплекс антивирусных мер, направленных на создание безопасных условий для работы персонала, — говорит генеральный директор «Томскнефтехима» Владимир Плешков.

Коллективный иммунитет более 70% — у двух томских предприятий СИБУРа: «Томскнефтехим» и R&D-центра НИОСТ.

— Создание безопасной среды на работе — приоритетная задача для работодателя. Что касается сотрудников, то степень личной ответственности перед собой и своими близкими важна как никогда. Коллективный иммунитет НИОСТа — 73%, — комментирует исполнительный директор НИОСТа Ольга Хованская.

В 2020 году СИБУР направил более 2,9 млрд. рублей на мероприятия в рамках предупреждения распространения COVID-19 на своих предприятиях в регионах деятельности. В период пандемии коронавируса на «Томскнефтехиме» был введен вахтовый режим. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций региона. Основной производственный персонал, обеспечивающий бесперебойный производственный процесс, проходил тестирование перед заездом «на вахту». Внутренний вахтовый режим продлился на предприятии более 4 месяцев. Ни на один день томское предприятие не останавливало работу, обеспечивая выпуск полиэтилена и полипропилена. Значимую помощь оказывал СИБУР и медучреждениям в территориях присутствия: в медико-санитарную часть «Строитель» были направлены эпидемиологические комплекты для медицинского персонала. Около 1000 пульсоксиметров были переданы «Томскнефтехимом» в регион для распределения по медорганизациям.

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