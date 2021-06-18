Мотоциклист скончался в результате тройного ДТП в Томске
2 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 2 июля, у села Тимирязево произошло тройное ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 8.20. По предварительным данным, на подъезде к селу Тимирязево столкнулись КамАЗ, автобус и мотоцикл. В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства скончался.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 8 (3822) 794-715, 794-715.
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