Мотоциклист скончался в результате тройного ДТП в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 2 июля, у села Тимирязево произошло тройное ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 8.20. По предварительным данным, на подъезде к селу Тимирязево столкнулись КамАЗ, автобус и мотоцикл. В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства скончался.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 8 (3822) 794-715, 794-715.

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