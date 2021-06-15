18+
18+

Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Томске

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Томске

Минувшим утром, 1 июля, в Томске столкнулись мотоцикл и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.25 на Иркутском тракте, 185. По предварительным данным, выезжая с прилегающей территории водитель автомобиля не уступил дорогу с мотоциклом, из-за чего и произошло столкновение.

В результате ДТП 32-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу. Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Европейские водоёмы будут очищать томским аэрощупом

15 июня 2021
Томские новости

В ночь на субботу в Томске перекроют движение на ж/д переезде в 1-м Вилюйском проезде

3 июня 2021
Томские новости

Спортсменка из Томска стала второй на первенстве России по дзюдо, несмотря на травму

21 июня 2021
Томские новости

В Томске заработала новая площадка для развития IT-сообщества

7 июня 2021
Томские новости

В июле томские путешественники отправятся в кругосветку по пути русских мореплавателей

24 июня 2021
Томские новости

В Томске запускают AR-путеводитель по Университетской роще

22 июня 2021
Томские новости

С июня томские фотографы смогут фотографировать новорожденных по ГОСТу

18 июня 2021
Томские новости

В Томске навели порядок на берегу Университетского озера

8 июня 2021
Томские новости

Жители Томской области передали более 1 млн рублей лжесотрудникам Пенсионного фонда

29 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle