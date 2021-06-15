Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 июля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшим утром, 1 июля, в Томске столкнулись мотоцикл и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.25 на Иркутском тракте, 185. По предварительным данным, выезжая с прилегающей территории водитель автомобиля не уступил дорогу с мотоциклом, из-за чего и произошло столкновение.

В результате ДТП 32-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу. Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.

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