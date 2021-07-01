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Выпускники Томского политеха создали единую базу бездомных животных

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Выпускники Томского политехнического университета создали единую базу животных из приютов и пунктов передержки Томска под названием MuzzleBook.

Демо-версия проекта была разработано в декабре 2020 на хакатоне, где присутствовали представители департамента ветеринарии Томской области. Активная разработка идеи длилась с апреля по июнь этого года. В команду проекта вошли программисты, инженеры и волонтёры.

«Сейчас мы находимся в тестовом запуске. Его основной задачей является понимание необходимости сервиса среди граждан. Думаю, лучшим мотиватором по актуализированию данных для организаций является количество взятых животных», — говорит один из авторов проекта Всеволод Рачис.

В базе можно как отыскать потерявшееся животное, так и выбрать себе питомца. Данные в системе заполняют сотрудники приютов и пунктов передержки. Каждая собака и кошка имеют описание и фотографии. Можно также отсортировать животных по полу, цвету, возрасту и размеру. Кроме того, на сайте размещены статьи о том, как выбрать себе домашнего любимца, как ухаживать за ним и дрессировать.

На данный момент с сервисом сотрудничают четыре приюта для животных: «Содружество», «Дог Хаус», «Колыбель Дианы» и «Добрые руки».

«В нашей команде есть весь необходимый персонал (в основном программисты). В перспективе нам понадобятся дополнительные силы по взаимодействию с рекламодателями, но сейчас в приоритете работа именно с приютами», — отметил Всеволод.

В России существуют похожие сервисы, но работают они в основном в столичном регионе и труднодоступны для новых приютов.

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