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Почти 90 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 160 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 34 180 случаев заболевания коронавирусом. 32 568 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,14.

Тем временем в России второй день подряд фиксируется рекордная смертность от коронавируса. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, за сутки скончались 669 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. Прежний был установлен накануне - 652 умерших.

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