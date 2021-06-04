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В Томске задержали кемеровчанина с 1,3 кг опия и гашиша

Криминал, Томские новости, гашиш полиция Кемерово задержали наркотики опий запрещенные вещества В Томске задержали кемеровчанина с 1,3 кг опия и гашиша

Томские полицейские задержали ранее судимого кемеровчанина, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, при себе у 43-летнего мужчины обнаружили 1,3 кг наркотических веществ - опия и гашиша. Запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта на территории Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Кемеровчанин заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии.

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