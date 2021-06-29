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Жители Томской области передали более 1 млн рублей лжесотрудникам Пенсионного фонда

Криминал, Происшествия, Томские новости, уголовное дело деньги миллион рублей криминал Жители Томской области передали более 1 млн рублей лжесотрудникам Пенсионного фонда

За неделю 5 жителей Томской области пострадали от деятельности мошенников, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники звонили своим жертвам с номеров, начинающихся на «+7495, +7903, +7909, +7913» , представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, называя их по имени и отчеству. Мошенники предлагали "уникальную" возможность получить или увеличить накопительную часть своей пенсии. Следуя инструкциям жители Томской области передавали злоумышленникам свои паспортные данные, данные банковской карты, а после лишались своих собственных сбережений.

В общей сложности мошенники заработали на жителях Томской области более 1 млн рублей.

По данным фактам следователями следственных подразделений УМВД России по Томской области возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В связи с произошедшим томичей предупреждают: сотрудники Пенсионного фонда России никогда не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам. Если такое происходит - немедленно прекратите с ними разговор. Также томичей призывают не совершать никаких финансовых операций по телефону.

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