Охоту запретили в трех районах Томской области из-за выявленного у медведей заболевания

Управление Россельхознадзора по Томской области выявило случаи трихинеллёза у медведей в Асиновском, Кожевниковском и Колпашевском районах. Там введен карантин, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В этих трех районах запрещается охота на медведей, кроме охоты в целях регулирования численности. Также запрещается вывоз туш диких животных за пределы охотничьего угодья, за исключением их вывоза для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов в государственные ветеринарные учреждения», — сказал сотрудник управления.

По его данным, карантин вводится до конца лета, но может быть продлен, пока медведи не впадут в спячку.

Как сообщалось, в 2017 году 26 жителей поселка Катайга Томской области начали жаловаться на самочувствие после употребления солено-копченого мяса и котлет из медвежатины. У пострадавших диагностировали трихинеллез.

Трихинеллез — острое паразитарное заболевание, возбудителем которого является круглый червь трихинелла. Попадая в организм человека с мясом зараженного животного, он развивается в стенках кишечника, откуда его личинки разносятся с током крови по организму и оседают в мышечной ткани, где образуют капсулы, которые кальцинируются (пропитывается солями кальция), лишая мышцы подвижности.

Заболевание сопровождается лихорадкой, аллергическими явлениями (высыпаниями на коже, отеком лица) и мышечными болями. В тяжелых случаях поражаются легкие, сердце, центральная нервная система.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: