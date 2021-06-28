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Рост цен на жилье в Томской области не связан с картельным сговором — УФАС

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Томская домостроительная компания (ТДСК) и ГК «Карьероуправление» консолидировали 70% рынка новостроек в регионе, но этот факт не является причиной роста цен на жилье, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя Томского УФАС Вадима Алиева.

«Объективных причин для роста цен, как бы нам ни хотелось обратного, достаточно. Это и пандемия, и в какой-то степени отсутствие рабочих рук из-за закрытия границ, льготная ипотека, когда спрос начал превышать предложение», — сказал Алиев в интервью «Интерфаксу».

По его словам, Томское УФАС получило только одну жалобу гражданина на цены на жилье.

«Признаков сговора ФАС не установила, субъекты осуществляют хозяйственную деятельность автономно», — подчеркнул он.

«Цены везде выросли, это общая российская тенденция, поэтому говорить о каком-то картельном соглашении здесь, на территории Томской области, нельзя», — отметил Алиев.

Вместе с тем он обратил внимание, что наличие компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, — это «тревожный знак для региона».

«Администрации Томской области нужно поддерживать сферу жилищного строительства, привлекать туда новых игроков, чтобы была конкуренция», — заметил он.

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