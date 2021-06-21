Фура опрокинулась на трассе под Томском, пострадавших нет

Томский Обзор / Фото: 24 июня 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 24 июня, на трассе Р-255 подъезд к городу Томску произошло ДТП с участием грузового седельного тягача Renault Premium, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.25 на 116 километре трассы. По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание фуры в кювет.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 217, телефон: 8 (38-22) 79-53-05.

Фото: 70.мвд.рф

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