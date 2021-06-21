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Фура опрокинулась на трассе под Томском, пострадавших нет

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий Фура опрокинулась на трассе под Томском, пострадавших нет

Сегодня днем, 24 июня, на трассе Р-255 подъезд к городу Томску произошло ДТП с участием грузового седельного тягача Renault Premium, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.25 на 116 километре трассы. По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание фуры в кювет.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 217, телефон: 8 (38-22) 79-53-05.

Фото: 70.мвд.рф

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