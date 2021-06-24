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В центре Томска открылась уличная «Библиотека в стиле старого города»

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Сегодня, 24 июня, в Томске на площади Ново-Соборной открылась новая культурно-досуговая локация — уличная «Библиотека в стиле старого города», сообщает муниципальная библиотека «Дом семьи» в Instagram.

По сути, новая точка — это книжный шкаф, стилистически повторяющий деревянную архитектуру Томска. Внутри библиотеки — книги и игры. В течение лета локация будет доступна по субботам с 16.00 до 19.00.

Каждую неделю у шкафа будут дежурить разные библиотеки. Локация работает по принципу книгообмена: можно как брать книги так и приносить что-то своё. Кроме того, библиотека может стать и фотозоной — на обратной стороне шкафа есть меловая доска, на которой можно что-то нарисовать. Организаторы выдадут мел на месте.

Рядом с библиотекой располагаются столы и стулья, можно поиграть в настольные игры, порисовать, принять участие в различных заданиях, которые предложат библиотекари. Кроме того, рядом можно будет поиграть в твистер, бадминтон, городки. Всем желающим воспользоваться библиотекой и её услугами будет предложено воспользоваться перчатками, масками и санитайзерами.

Проект был придуман и реализован МАУ «МИБС» при поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» и Администрации города Томска.

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