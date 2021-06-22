В Томске запускают AR-путеводитель по Университетской роще

В Томском госуниверситете разработали мобильное приложение «Университет 1941–1945» с интерактивной экскурсией по университетской роще военных лет. Путеводитель расскажет факты из истории, а также с помощью технологий дополненной реальности покажет, как выглядела роща того времени.

Как уточняют в пресс-службе вуза, авторы стремились сохранить историческую память о трагических событиях военного времени и помочь в формировании преемственности поколений в рамках патриотической и просветительской деятельности университета.

Книги с воспоминаниями очевидцев и архив фотографий и документов военного времени собрал Экскурсионно-просветительский центр ТГУ. Эти данные стали документальной базой мобильного приложения «Университет 1941–1945».

«Для молодежи не столь интересно просто прочитать про войну, а значит, они могут никогда и не дойти до важных книг. А с помощью дополненной реальности мы сформируем представление о событиях военного времени в интересной для них форме», — поясняют организаторы проекта.

Сейчас в приложении собрано десять точек рощи с дополненной реальностью. Пользователь сможет отыскать их все при помощи карты. Для более полного погружения есть аудиогид, составленный по воспоминаниям студентов и работников университета того времени.

«С технической стороны система проведения AR-экскурсии работает за счет обработки видеопотока с камеры смартфона и данных гироскопа, акселерометра, геомагнитного датчика и системы GPS. По текущим координатам пользователя и данным геомагнитного датчика вычисляется относительное положение локаций экскурсии в виртуальной среде, а на экране смартфона возникает объект, который увеличивается по мере приближения к нему», — объяснил один из создателей приложения, инженер кафедры математической физики ФТФ ТГУ Кирилл Костюшин.

Запуск приложения «Университет 1941-1945» запланирован на 22 июня — день 80-летия с начала Великой Отечественной войны. Скачать его сейчас можно по ссылке http://ar4145.scc.tsu.ru, вскоре планируется выгрузка и на официальные маркеты.

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