Кадровый центр «Работа России» приглашает студентов на летнее «Свидание с работой»

22 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент труда и занятости населения Томской области

23 июня в 15:00 Кадровый центр «Работа России» откроет свои двери для студентов, ищущих подработку на лето. Работодатели предложат сменный график и сдельную оплату труда.

Участие в мероприятии примут ООО «Строй Парк-Р», АО «Городской сад», АО «Строительное управление ТДСК», ОГАУ «Томсклесхоз», «Maya Pizza», Студия вкуса «Лофт», ООО Дом пива «У Крюгера», ресторан «Пряности и Радости» и др.

Соискателям предложат 64 открытых вакансии, среди которых продавец-консультант, контролер, оператор по обслуживанию аттракционов, официант, мойщик посуды, кухонный рабочий и многие другие.

Мероприятие организовано Кадровым центром «Работа России» в партнёрстве с Томским государственным университетом и молодежной онлайн-биржей труда «Uniprofi». «Свидание с работой» – это новый формат экспресс-собеседований, когда соискатель на одной площадке встречается с максимальным количеством работодателей.

Собеседования пройдут 23, в 15.00 июня в Кадровом Центре «Работа России» (пр. Фрунзе 103, 1 этаж).

Обязательно предварительная запись.

Еще больше вакансий profi.tsu.ru, vk.com



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