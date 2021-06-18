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Завтра томичей ждут грозы и дожди

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Завтра днем, 19 июня, и ночью 20 июня в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные дожди, град, усиление ветра до 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице рекомендуется находиться подальше от шатких конструкций.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 29°С. Ветер западный, 3 метра в секунду.

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