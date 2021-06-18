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С июня томские фотографы смогут фотографировать новорожденных по ГОСТу

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Новый национальный стандарт «Фотоуслуги для новорожденных» вступил в силу в июне. Документ направлен на безопасность детей, сообщает государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области.

Согласно стандарту, новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней. Заказывать фотосъемку могут только родители или законные представители ребенка. При этом, они должны дать письменное согласие на обработку персональных данных и на саму фотосессию, которую можно проводить только в их присутствии.

В стандарте сказано, что температура в помещении для фотосессии не должна быть ниже +22°. После каждой сессии помещение необходимо проветривать и обеззараживать. Весь инвентарь, который используется при фотосъемке, например, игрушки, качели, подушки, обязательно должны соответствовать требованиям безопасности и быть гипоаллергенными.

Заниматься съемкой новорожденных могут фотографы старше 18 лет, без судимости, с опытом работы. А еще они должны регулярно проходить курсы повышения квалификации. Также фотографу необходимо иметь при себе паспорт и личную медицинскую книжку.

При этом полученные фотоматериалы могут быть использованы только с письменного согласия родителя и (или) иного законного представителя новорожденного, в соответствии с заключенным договором оказания услуг.

Требования стандарта распространяются на фотоуслуги для новорожденных детей, предоставляемые в специализированных медицинских организациях, на выезде по месту, определенному заказчиком, и в специализированных фотостудиях для новорожденных. При этом требования документа не распространяются на фотосъемку во время приема родов непосредственно в родовых залах медицинских организаций.

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