Томичей приглашают на экскурсию Екатерины Кирсановой об уличных арт-объектах

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2021 // Фото: facebook.com

Завтра, 18 июня, в Томске пройдет экскурсия «Неравнодушные, разные, спорные!», в рамках которой известный томский гид Екатерина Кирсанова расскажет о практиках, которые меняют городскую среду.

«Родилась экскурсия из споров вокруг уличного искусства, а конкретно из сообщений СМИ, что будут ликвидированы настенные росписи на Бакунина и Розе Люксембург, — отметила Екатерина Кирсанова. — Мне захотелось проанализировать эти росписи, но я подумала, что нужно взять рамку шире и посмотреть, кто, где и как преображает город вне финансирования мэрии или федеральных программ, какие есть городские, низовые инициативы».

Участники экскурсия посмотрят и обсудят муралы, созданные в рамках фестиваля Street Vision, побывают на родниках и узнают, как их можно исследовать подробнее. Маршрут продолжится посещением «Том Сойер Феста Томск». После чего участники прогуляются до арт-объектов на ул. Мельничной, которые также были созданы в рамках фестиваля Street Vision.

«Безусловно, по дороге будут сделаны акценты на истории этих мест, на активности горожан в разные периоды жизни города», — отметила Екатерина Кирсанова.

Количество мест на экскурсию ограничено. Стоимость 400 рублей. Записаться можно, написав гиду здесь или в комментариях к этому сообщению.

Сбор в 18.00 у подножья Воскресенской горы.

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