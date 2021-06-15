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Томичка потеряла 60 тыс. рублей, пытаясь забронировать жилье в онлайне

Криминал, Томские новости, сайт поиск жилья онлайн деньги забронировать Томичка потеряла 60 тыс. рублей, пытаясь забронировать жилье в онлайне

В Томске местная жительница стала жертвой мошенников при бронировании на сайте по поиску жилья.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, сайт, на который зашла потерпевшая, оказался «дублятором». Неизвестные убедили женщину произвести оплату через сайт, прислав ссылку для оплаты брони. Во время оплаты «дублятор» несколько раз обновлял страницу при вводе данных карты. В результате потерпевшая несколько раз произвела оплату. В итоге женщина потеряла более 60 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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