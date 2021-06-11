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Томичи смогут бесплатно привиться от COVID-19 в мобильных пунктах вакцинации

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В понедельник, 14 июня, в Томске будут работать мобильный и стационарный пункты вакцинации от COVID-19. Бесплатно привиться препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») смогут все желающие.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, передвижной пункт вакцинации будет работать у торгового центра «Изумрудный город» возле скульптуры героям книги «Волшебник Изумрудного города». А стационарный — в медсанчасти №2 по адресу: Иркутский тракт, 156.

Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Тем, кто поставит прививку в этот день, через три недели, 4 июля, необходимо будет привиться вторым компонентом в том же прививочном пункте, где был поставлен первый.

Процедура вакцинации в передвижном пункте такая же, как и в стационарных: пациенту необходимо будет заполнить документы, после чего его осмотрит врач. При отсутствии противопоказаний будет поставлена прививка. Передвижной пункт укомплектован холодильным оборудованием, который обеспечивает необходимые для хранения вакцины условия.

Как уточняется начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, работу передвижных пунктов вакцинации планируют сделать регулярной. Сейчас рассматриваются варианты удобных площадок для томичей.

О том, что нужно знать о вакцинации в Томской области читайте в нашем материале.

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