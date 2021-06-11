В Томске пьяный мужчина лишился голени, попытавшись пролезть под поездом

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2021 // Фото: сибфоут.мвд.рф

Накануне, 10 июня, в Томске мужчина получил травму при попытке пересечь железную дорогу под поездом, сообщает пресс-служба Томского ЛО МВД России

Инцидент произошел в районе ул. Елизаровых. Здесь 67-летний мужчина решил сократить путь и пересечь железнодорожные подъездные пути под грузовым поездом. В этот момент состав тронулся с места и повредил ему ногу. В результате мужчина лишился левой ступни и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшего заметили работники транспортной организации. Они остановили поезд, вызвали «скорую» и наложили жгут на пострадавшую конечность. Кроме того, у мужчины диагностировали состояние алкогольного опьянения.

Транспортная полиция предупреждает: появление на железной дороге в состоянии опьянения и грубое нарушения правил перехода через железнодорожные пути нередко приводит к трагическим последствиям. Категорически запрещено перелазить под стоящими вагонами и стоять в междупутье при прохождении встречных поездов. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Ни в коем случае нельзя использовать технические средства воспроизведения музыки совместно с наушниками вблизи объектов транспортной инфраструктуры.

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