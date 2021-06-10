В Томске прошел футбольный турнир среди баров, ресторанов и барбершопов

10 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Елизавета Масловская

Во вторник, 8 июня, в Томске на стадионе «Мотор» прошли соревнования по футболу среди работников баров, ресторанов, барбершопов и ведущих различных мероприятий.

Турнир шел около шести часов. В нем приняли участие 11 команд. По словам организаторов, желающих было намного больше.

«Такой турнир первый раз устроили 6 лет назад, я тоже в нем принял участие. К сожалению, уже 4 года не проводили подобные мероприятия, и я решил возобновить. Обсудили с ребятами, я загорелся идеей и месяц назад начал собирать команды. К сожалению, условия не позволили взять всех», — говорит организатор турнира Ринат Абдрашитов.

В футбольном матче приняли участие ведущие мероприятий города, коллектив ресторанов «Снегири», «Сыроварня», кафе-кондитерской Torta, отеля «Скандинавия», баров «Йохан Пивохан», «Капитал», «Галерея», барбершопа «Брили стригли» и ночного клуба Mozaica.

В итоге первое место заняла команда отеля «Скандинавия», второе — представители ресторана «Сыроварня», третье — у «Снегирей».

«В следующем году мы планируем пригласить на поле диджея, добавить развлекательную программу, организовать продажу напитков и еды. Привлечь большое количество людей, чтобы людям было интересно посмотреть и прийти поболеть за команды», — рассказал организатор соревнований.

Победившие команды и лучших игроков наградили кубками, медалями и грамотами. Также победители турнира получили подарочные сертификаты на приобретение ресторанного оборудования, скидочные купоны на покупку спортивной формы и другие призы.

Партнерами мероприятия выступили кондитерская Torta, «Альянс Ресторанных Технологий», барбершоп «Тургенев» и частная пивоварня «Бакин».

Фото: Елизавета Масловская

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