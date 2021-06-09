В Томской области ожидаются заморозки
9 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: by Stripe Media on Unsplash
В пятницу и субботу, 11 и 12 июня, в Томской области ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«11-12 июня по области местами сохраняются заморозки до -2°С», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза, томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.
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