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В Томском политехе открылась лаборатория автоматизированных систем управления

Образование и наука, Томские новости, ТПУ, энергетики образование ТПУ политех наука В Томском политехе открылась лаборатория автоматизированных систем управления

Новую лабораторию автоматизированных систем управления оборудовали в Томском политехническом университете. Здесь студенты-теплоэнергетики будут учиться моделировать тепловых процессы, осваивать технологии высокоскоростных теплотехнических измерений и конструировать элементы и блоки систем управления.

Как уточняют в пресс-службе вуза, лаборатория была оборудована в рамках проекта ВИУ междисциплинарным коллективом Инженерной школы энергетики и Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов при поддержке компании «ЭлеСи-Про» и Дармштадского технического университета.

«Лаборатория в первую очередь предназначена для занятий магистров-теплоэнергетиков. При этом она позволяет реализовать две траектории подготовки специалистов — инженерную и научную, в том числе на английском языке. Для этого были привлечены ведущие ученые из мировых научных центров и специалисты предприятий высокотехнологичного сектора экономики. Это позволит ТПУ готовить востребованные на международном уровне кадры в областях автоматизации технологических процессов и перспективных экоэнергетических технологий», — поясняет руководитель проекта, профессор Научно-образовательного центра им. И.Н. Бутакова Павел Стрижак.

Для работы студентов в лаборатории были разработаны четыре виртуальных комплекса. Они позволят отработать навыки в 3D-сборке щита автоматизации, оптические методы диагностики парогазовых потоков, управления процессами на уровне SCADA, проектировании структуры автоматизированных систем управления технологическим процессом и имитировать автоматизированное проектирование стандартных электрических подключений в щите автоматизации.

Специалисты «ЭлеСи-Про» и ТПУ совместно разработали виртуальные лабораторные и практические работы с возможностью дистанционного доступа к ним. Кроме этого, индустриальный партнер оснастил аудиторию тремя щитами автоматизации с современным отечественным и зарубежным оборудованием, включая программируемые логические контроллеры, преобразователи аналоговых и дискретных сигналов, маршрутизаторы, а также лицензии на программное обеспечение SCADA-Infinity.

«Взаимодействие Томского политеха с Дармштадским техническим университетом позволит интегрировать лучшие практики в области гидродинамики для развития у студентов навыков проектирования и разработки автоматизированных систем. В настоящее время также находится на рассмотрении несколько заявок на совместную реализацию международных научных проектов ученых Томского политеха и коллег из Германии. Это позволит, с одной стороны, увеличить количество совместных научных исследований, а с другой — привлечь магистрантов ТПУ к работе над научными проектами в России и за рубежом с полным погружением в англоязычную среду», — уверен Павел Стрижак.

При посредничестве компании «ЭлеСи-Про» между Томским политехническим университетом и немецкой компанией EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG было заключено соглашение, в рамках которого вузу предоставлены учебные лицензии на программное обеспечение EPLAN – САПР. Они применяются для разработки схемотехнической и конструкторской документации автоматизированных систем управления технологических процессов.

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