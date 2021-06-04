С начала года в Томской области рассмотрели более 700 дел о нарушении «закона о тишине»

Томский Обзор / Фото: 4 июня 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Более 700 дел о нарушении «закона о тишине» рассмотрели административные комиссии Томской области в первом квартале 2021 года, сообщается на сайте регионального парламента.

Тем самым закон, принятый в конце прошлого года, показал свою эффективность и востребованность — уверен председатель комитета областной думы по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев.

Напомним, что новые правила, обеспечивающие право граждан на отдых, начали действовать с января 2021 года. Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Томской области» депутаты разрабатывали в течение пяти лет. За первые три месяца жители региона получили 458,5 тысячи рублей штрафов за нарушения принятого закона. Об этом рассказал замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков в ответ на запрос РИА «Томск».

При этом половина правонарушений (356 дел) приходится на город Томск, в основном на Октябрьский и Советский районы. Чаще всего жители региона жаловались на соседей из-за громкой музыки, реже — на стук и крик в ночное время, а также на шум от ремонта.

— Хочу напомнить, что наш закон распространяется не только на жителей многоэтажек, но и на индивидуальные жилые дома и даже на дачные участки, — подчеркнул Дмитрий Лаптев. — Это станет особенно актуально летом, когда горожане в выходные уезжают отдыхать на дачи. Сегодня безнаказанно слушать громкую музыку всю ночь не получится. Мы должны уважать друг друга и право соседей на спокойный отдых.

За нарушение закона предусматривается наказание в виде предупреждения или административного штрафа: 1000 — 1500 рублей для граждан, 3000 — 5000 для должностных лиц и 5000-10000 рублей для юридических лиц. В случае повторного правонарушения предусматривается только штраф:

для граждан 2 000 — 5 000 руб.;

для должностных лиц — 5 000 — 15 000 руб.;

для юридических лиц — 10 000 — 20 000 руб.

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