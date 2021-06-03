В Томске сломали «Фонтан Молодости», его отремонтируют к воскресенью

3 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Накануне, 2 июня, в Томске был поврежден «Фонтан Молодости» в Сквере студенческих отрядов. В связи с этим его закрыли на ремонт, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» убирали поврежденные форсунки и клапаны, а также помыли чашу фонтана. Сломанное детали отремонтируют на базе учреждения. Предполагается, что в субботу специалисты установят восстановленные форсунки, а в воскресенье начнут наполнять фонтан водой. Учитывая его объем — 190 куб. метров, на это уйдет 14-16 часов.

«Фонтан молодости» — самый большой из томских фонтанов. Его торжественное открытие состоялось в День города, 7 июня 2016 года. В фонтане установлено немецкое оборудование. Он состоит из двух чаш, диаметр большой — 20 метров. Фонтан дает «представления», которые создаются за счет проекции световых эффектов на струи воды под музыку.

Название для «Фонтана молодости» выбирали томичи в ходе интернет-голосования. А средства на его строительство и благоустройство территории вокруг выделила компания «Томское пиво». Стоимость объекта — около 24 млн рублей. Такой подарок городу предприятие сделало в год своего юбилея — 140-летия.

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