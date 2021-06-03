В Томске неизвестные убили охранника и украли деньги в административном здании ТДСК
3 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая
Накануне, 2 июня, в помещении административного здания Томской домостроительной компании в Томске обнаружили тело охранника предприятия со следами насильственной смерти, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Из кассы предприятия неизвестные похитили деньги. Сумма украденного уточняется.
ПО данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).
Расследование уголовного дела продолжается.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: