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В Томске неизвестные убили охранника и украли деньги в административном здании ТДСК

Криминал, Томские новости, ТДСК украли криминал жесть Томска В Томске неизвестные убили охранника и украли деньги в административном здании ТДСК

Накануне, 2 июня, в помещении административного здания Томской домостроительной компании в Томске обнаружили тело охранника предприятия со следами насильственной смерти, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Из кассы предприятия неизвестные похитили деньги. Сумма украденного уточняется.

ПО данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Расследование уголовного дела продолжается.

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