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На Ново-Соборной площади в Томске начали высаживать петуньи и бархатцы

Городское благоустройство, Зелень в городе, Ново-Cоборная, Томские новости, зелень город благоустройство На Ново-Соборной площади в Томске начали высаживать петуньи и бархатцы

Сегодня, 2 июня, в Томске приступили к высаживанию цветочной рассады на пл. Ново-Соборной, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчику предстоит высадить около 7 тысяч саженцев красных петуний, желтых бархатцев, сальвии и кохии. На одной из клумб здесь уже растут многолетние баданы, украшающие площадь розовыми цветами.
Всего в этом году на улицах Томска будет высажено более 350 тыс. однолетних и многолетних цветов.

При формировании перечня цветов, которые будут высажены на улицах Томска, сотрудники администрации включили в него растения, приспособленные к сибирскому климату и неприхотливые к внешним условиям, чтобы они украшали клумбы до поздней осени.

Так, в Театральном сквере будут высажены петунии и хосты, в рабатках Губернаторского квартала – алые и белые бальзамины, на круглой клумбе около магазина «1000 мелочей» - вербена бонарская и разноцветные петунии. Розы подсадят в цветник около областной администрации и перед Драмтеатром.

В сквере 50-летия Победы будут высажены саженцы эхинацеи, энотеры, пиретрума и овсяницы. В зеленой зоне у Белого озера появятся цинии.

В Лагерном саду традиционно высадят сальвию, седум, кохию, бархатцы, колеус, алые бальзамины. Ко Дню города на склоне по ул. Нахимова будет обустроен цветочный герб Томска из цинерарии, седума и иризине.

Также томичей и гостей города будут радовать цветы и листва настурции, флоксов, лилейника, бегонии, сныти, вербейника, фаляриса и др.

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