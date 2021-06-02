В Томске создадут карту неприятных запахов

2 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Центр управления регионом совместно с кафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии Томского госуниверситета запускают проект «Роза ветров», в рамках которого будет создана городская карта неприятных запахов.

«Мы создадим карту, где точками отметим места обнаружения запаха и обозначим направление ветра в Томске в этот период. Результаты будут обновляться регулярно, а карта доступна для просмотра всем желающим. Она поможет найти непосредственный источник запаха», — говорится в Telegram-канале ЦУРа.

Карта будет формироваться при непосредственном участии томичей. Жителям города, почувствовавшим неприятный запах, предлагается написать комментарий под этой новостью, указав где пахнет, чем, а также во сколько зловоние было зафиксировано.

Партнёры проекта: департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГУ «Облкомприрода», администрации районов города и администрация Томского района, департамент городского хозяйства Томска, департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

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