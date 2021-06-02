18+
18+

В Томске создадут карту неприятных запахов

Город, Томские новости, Экология, запахи неприятные запахи роза ветров экология В Томске создадут карту неприятных запахов

Центр управления регионом совместно с кафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии Томского госуниверситета запускают проект «Роза ветров», в рамках которого будет создана городская карта неприятных запахов.

«Мы создадим карту, где точками отметим места обнаружения запаха и обозначим направление ветра в Томске в этот период. Результаты будут обновляться регулярно, а карта доступна для просмотра всем желающим. Она поможет найти непосредственный источник запаха», — говорится в Telegram-канале ЦУРа.

Карта будет формироваться при непосредственном участии томичей. Жителям города, почувствовавшим неприятный запах, предлагается написать комментарий под этой новостью, указав где пахнет, чем, а также во сколько зловоние было зафиксировано.

Партнёры проекта: департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГУ «Облкомприрода», администрации районов города и администрация Томского района, департамент городского хозяйства Томска, департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на фотовыставку «Свои дети»

2 июня 2021
Томские новости

«Победа» возобновляет полёты из Томска в Москву

14 мая 2021
Томские новости

ТГУ помог в создании «живой» книги о работе ученых в Арктике

31 мая 2021
Томские новости

Депутаты Томской облдумы приняли закон, поддерживающий обманутых дольщиков

31 мая 2021
Томские новости

Завтра на еще одном участке трассы Камаевка - Асино введут реверсивное движение

19 мая 2021
Томские новости

Томичей приглашают на «Улетную ночь» в Первый музей славянской мифологии

14 мая 2021
Томские новости

Томичей ждет дождь и порывистый ветер

17 мая 2021
Томские новости

На следующей неделе в Томск приедет Хабаровский ТЮЗ

14 мая 2021
Томские новости

В Томске прошел финал конкурса зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+

27 мая 2021
Комментарии для сайта Cackle