В следующем году в Томске благоустроят скверы у Красных казарм и на месте проживания старца Федора

2 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Центр развития городской среды Томской области

Завершилось голосование по выбору дизайна общественных пространств, которые в следующем году благоустроят в Томской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Томичи выбрали, как будут выглядеть 17 скверов, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в Томской области в голосовании приняли участие более 60 тыс. жителей, из которых 16, 5 тыс. — жители областного центра. В Томске в число лидеров вошли дизайн-проекты благоустройства Буфф-сада (2487 голосов), сквера «Юный автомобилист» (1792 голоса), сквера около гимназии № 55 на ул. Ф. Фюнниха (1580 голосов), пешеходных зон на Кузнечном взвозе (1388 голосов) и на набережной реки Томи (1440 голосов).

Эти и еще 11 территорий в разных частях города администрация Томска намерена благоустроить в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, на ул. Северный городок проектом предусмотрено обустройство пешеходного бульвара, где томичи смогут отдохнуть и познакомиться с историей Красных казарм. Неотъемлемой частью благоустройства здесь станет озеленение. На бульваре планируется высадить плотными рядами кустарники, отделив проезжую часть от пешеходной зоны, заменить старые тополя на молодые.

В сквере у Старца Федора в пос. Хромовка будет благоустроена территория, прилегающая к источнику. Здесь планируется устройство автомобильной парковки, в том числе, для маломобильных горожан, замена плиточного покрытия, расширение самой площадки, обустройство газонов с высадкой декоративных кустарников — пузыреплодника и рябинника рябинолистного. В сквере также установят ограждение и ворота.

На территории студгородка на пл. Южной, где находятся учебные корпуса и общежития ТГУ и ТУСУР, будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие и выделено место под парковку, обустроены пешеходные тропинки, вымощенные плиткой, установлены садовые диваны и выполнено озеленение.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поблагодарил участников рейтингового голосования, поддержавших томские проекты благоустройства.

«Томичи позитивно реагируют на то, как меняется город — появляются места для отдыха, занятий спортом, прогулок с детьми, все это востребовано горожанами. Федеральный проект за несколько лет позволил создать в Томске почти 60 новых общественных пространств, вовлечь в решение вопросов городского благоустройства сотни неравнодушных жителей. Муниципалитет и люди вместе решают, как будет выглядеть город в ближайшие несколько лет, мы прислушиваемся к мнению томичей и учитываем их пожелания. Благодарю всех горожан за активность и неравнодушное отношение к нашему городу», — отметил Михаил Ратнер.

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