У Научки ТГУ появилось мобильное приложение

Научная библиотека Томского государственного университета запустила мобильное приложение «Научка ТГУ». Оно позволяет получить читательский билет онлайн, бронировать пространства библиотеки для работы или проведения мероприятий, регистрироваться на них, а также следить за новостями и узнавать о проектах библиотеки.

Как уточняют в пресс-службе вуза, приложение разработано командой Научки совместно с Центром прикладного анализа больших данных ТГУ и томской IT-компанией Redline в рамках проекта «Цифровой университет».

"Это первая версия мобильного приложения, оно скоро пополнится новым функционалом, у него появится больше «способностей». Так, «Научка ТГУ» будет помогать найти собеседника для изучения языка, давать рекомендации «что почитать» и даже гадать на книгах и выпускных работах. Добавится ещё одна важная функция – с помощью мобильного приложения можно будет заказывать литературу из фонда", – рассказала руководитель проекта, заместитель директора НБ ТГУ Галина Сербина.

Над воплощением идеи приложения команда библиотеки работала в течение года. Проводили мозговые штурмы, проектировали приложение, писали кейсы, рисовали прототип, работали над дизайном, тестировали функции, находились в постоянном диалоге с IT-специалистами. По мнению руководителя проекта Галины Сербиной, команды специалистов библиотек вполне могут быть не только заказчиками IT-продуктов, но и содержательными партнерами в их создании.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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