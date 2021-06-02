В Томской области клещи стали меньше кусать людей

2 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томской области более чем в два раза сократилось количество укушенных клещами людей, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Так, в минувшие выходные в круглосуточные пункты серопрофилактики Томска обратились 312 человек, в том числе 91 ребенок. При этом клещевой энцефалит подтвердился только у шести пострадавших. Тогда как в прошлые выходные было зафиксировано 710 обращений.

В качестве профилактики от укуса клещей медики настоятельно рекомендуют при выезде на природу, дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами, каждые 15-20 минут осматриваться.

В Томске в круглосуточном режиме работают три пункта серопрофилактики: два для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и кабинет вакцинации поликлиники № 4 (ул. Интернационалистов,2а), один для детей — в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4).

Жители районов Томской области могут обращаться в приемные покои районных больниц.

В Томской области работает горячая линия «Осторожно, клещ!». По телефонам (3822) 516-616 (звонок бесплатный для жителей Томска) и 8-800-350-8850 (бесплатный для жителей Томской области) специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации подскажут, куда обратиться в случае укуса клеща, проконсультируют по вопросам вакцинации от клещевого энцефалита и применения защитных мер. В 2021 году с начала клещевого сезона на горячую линию поступило 3 113 обращений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: