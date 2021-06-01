В Томске расширят состав ландшафтной комиссии за счет общественников

1 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Ряд общественников войдут в состав ландшафтной комиссии Томска. Такое поручение после встречи с представителями Центра развития городской среды и активных горожан дал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Как уточняют в пресс-службе горадминистрации, в состав комиссии предложили войти дендрологу центра Наталье Седельниковой, представительнице движения «Ландшафтные волонтеры» Маргарите Некратовой и ряду других общественников.

«Очень много вопросов у томичей вызывает тема сохранения и вынужденного сноса зеленых насаждений, их обновления, увеличения видового разнообразия, подрезки. Для того, чтобы сделать работу комиссии максимально открытой, взвешенной и объективной, мы включаем в состав ландшафтной комиссии представителей общественности и профессионалов отрасли», — отметил Михаил Ратнер.

И.о мэра также поручил максимально информировать население Томска о решениях, принятых членами городской ландшафтной комиссии с помощью СМИ и социальных сетей.

Сегодня городская ландшафтная комиссия состоит из сотрудников подразделений администрации, Томского госуниверситета, областного департамента лесного хозяйства, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, экологического центра «Стриж» и других. Ее члены согласовывают, в том числе, вопросы сноса зеленых насаждений, их подрезки в охранных зонах инженерных коммуникаций, размещение нестационарных объектов на газонах.

Ранее сообщалось, что на встрече с журналистами Михаил Ратнер отмечал, что разобраться с варварскими обрезками деревьев и обустройством зеленых зон в Томске поможет изменение нормативной базы и усиление ландшафтной комиссии независимыми экспертами.

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